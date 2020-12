Vídeo: Homem adormece com alto-falante ligado e desperta condomínio inteiro com ronco ensurdecedor

Para a maioria, o ruído de um ronco pode ser bastante incômodo, isso porque em geral ele atrapalha para que outra pessoa durma. Mas e se esse som fosse ampliado, como você reagiria?

Compartilhado recentemente pelo site Live Leak e por alguns canais no YouTube, um vídeo mostra uma situação que fez com que boa parte de moradores de um condomínio despertasse no meio da noite.

De acordo com a descrição do vídeo, a situação teria acontecido na China, com um gerente de alertas, que acabou adormecendo, porém esqueceu de desativar o microfone. E qual o resultado?

Para quem ficou curioso, o resultado foi um ronco disseminado em alto volume e que fez muitos caírem na risada.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo à gravação compartilhada no YouTube.