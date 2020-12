Mulher se esconde no porta-malas do carro para espionar o marido, motorista de aplicativo

Um motorista de Uber estava trabalhando quando ouviu um som estranho vindo da parte de trás do seu carro.

Ao estacionar para ver o que houve, Chris Astudillo, da Cidade do México, descobriu sua esposa e seu filho escondidos no porta-malas do veículo.

Segundo a ABC Notícias, o tal ‘som estranho’ era a criança, que havia começado a chorar. Envergonhada, a esposa ciumenta, que havia se escondido para espionar o marido, também começou a chorar.

Astudillo tirou fotos da cena insólita e postou em seu Facebook, alegando que, se não fosse assim, ninguém acreditaria na sua história.