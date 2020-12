Harry Potter? Vídeo de homem 'voando' em vassoura já foi visto mais de 2 bilhões de vezes

Um vídeo de um homem ‘voando’ em uma vassoura como o bruxinho Harry Potter causou furor nas redes. Segundo o The Sun, a cena incrível foi gravada na Califórnia, nos Estados Unidos.

O mágico Zach King, de 29 anos, postou as imagens originalmente no TikTok, onde atingiram rapidamente a impressionante marca de 2 bilhões de visualizações. Ou seja: um quarto da população mundial assistiu ao vídeo, que não passou por nenhum tipo de pós-produção, como edição ou adição de efeitos especiais.

Na verdade, se trata apenas de uma ilusão de ótica feita com um espelho e uma perna postiça. No final do clipe de apenas 18 segundos, podemos ver que a velocidade atingida por ele foi graças a um skate.

Veja o vídeo abaixo:

They rejected my application to Hogwarts but I still found a way to be a wizard. 🧹 #illusion #magic #harrypotter pic.twitter.com/KEiM6L5dkt

— Zach King (@zachking) December 10, 2019