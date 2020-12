Empresária cria sorvete sabor porquinho-da-índia e faz sucesso

Apesar do nome, o porquinho-da-índia é oriundo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. E em alguns países andinos, como no Peru e na Bolívia, o roedor é mais que um bichinho de estimação.

Recentemente, a empresária María del Carmen Pilapaña, de Quito, no Equador, criou um sorvete sabor porquinho-da-índia, feito com a carne do roedor.

Aos que nunca provaram a iguaria, Maria afirma que o seu sabor é parecido com o do frango. Segundo o Publimetro, as casquinhas são vendidas por um valor equivalente a 4 reais.

Com o sucesso de sua criação, a empresária equatoriana ganhou confiança para seguir ousando: mais recentemente ela criou o (pasmem!) sorvete de besouro. E você, provaria algum dos dois?