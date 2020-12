41 pessoas pegam covid-19 em convenção de swing nos Estados Unidos

Um encontro realizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, reuniu centenas de adeptos do swing no final de novembro e gerou um efeito alarmante: 41 participantes foram contaminados por covid-19.

A informação foi dada pelo próprio organizador da ‘convenção’, batizada de Naughty in N’awlins.

De acordo com Bob Hannaford, é possível que haja mais pessoas contaminadas e sem sintomas que nem chegaram a fazer o teste.

Pelo menos um dos contaminados, amigo de Bob, foi internado em estado grave.

"Se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito esse evento", disse Bob. (Com informações do Extra)