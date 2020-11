Vídeo mostra cobra dando à luz e surpreende nas redes sociais; os ovos chocam dentro do corpo

O vídeo que mostra o nascimento de uma cobra se tornou viral no Instagram este fim de semana. A gravação mostra uma Periquitamboia dando à luz e impressionou alguns usuários que não sabia que algumas cobras são ovovíparas.

Esta espécie da América do Sul, pertencente a família das jiboias e com o nome científico de Corallus batesii, eleva a própria temperatura corporal para incubar os ovos no período reprodutivo. Nos ovovíparos, os ovos ficam dentro do corpo da mãe e eclodem ainda dentro do corpo.

Os filhotes, que podem nascer de 1 a 15 por ninhada, tendem a caçar e comer sapos de árvores quase que imediatamente. Posteriormente, eles também se alimentam de roedores, pequenas aves e répteis, matando-as por sufocamento, segundo portal Bioventura.

Confira mais vídeos:

Além deste vídeo de nascimento, uma cobra-rei, uma das espécies que também se alimenta de outras cobras, surpreendeu no Instagram. Confira: