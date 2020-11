A ‘regra do pênis pequeno’ é uma estratégia informal que escritores usam para evitar processos por difamação quando se baseiam em uma pessoa real para criar um personagem literário.

De acordo com o Strambotic, se o personagem em questão for creditado com um pênis ridiculamente pequeno ou alguma outra qualidade tida como vergonhosa aos olhos da sociedade, poucos homens serão capazes de comparecer a um tribunal e reconhecer que o personagem do livro é claramente baseado neles.

Dessa forma, contanto que não use o nome real da pessoa, você provavelmente estará seguro judicialmente.

VEJA MAIS:

◦ Adeus, Darth Vader: morre Dave Prowse, o homem por trás do vilão de 'Star wars'

◦ 5 tirinhas inesquecíveis de Quino

Um exemplo clássico da aplicação da regra ocorreu no livro ‘Next’, de Michael Crichton. No romance, ele faz uma descrição detalhada de um personagem chamado Mick Crowley, que, além de ter um pênis minúsculo, já estuprou uma criança.

Acontece que Mick Crowley foi baseado claramente no jornalista Michael Crowley, correspondente da Casa Branca ao New York Times. Apesar do nome do personagem literário, quase idêntico ao da pessoa real, Crowley nunca processou Crichton pelo livro.