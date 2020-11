Briga no avião: mulher se vinga de passageira que tapava sua TV individual com o cabelo

Uma passageira de um avião ficou furiosa com uma mulher ‘espaçosa’ que colocou o cabelo nas costas de seu assento (o que tapava a sua televisão individual) e decidiu se vingar usando um combo de chiclete e café.

Um vídeo compartilhado no TikTok mostra o momento em que a passageira furiosa mergulha as pontas do longo cabelo loiro da moça em frente em um copo de café.

Para finalizar, ela ainda cola um chiclete mascado e um pirulito chupado em seus fios, que também são cortados com uma tesoura de unha. Uma aeromoça passa perto das duas, mas não percebe o que está acontecendo.

Segundo o The Sun, apesar do vídeo já ter recebido quase 10 milhões de curtidas na rede social, muitos usuários desconfiam de que a cena é uma armação entre duas amigas. Outros, por sua vez, pensam que o polêmico cabelo, na verdade, se trata de uma peruca.