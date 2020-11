Vídeo mostra luta brutal entre hiena e grupo de cães selvagens para proteger filhote

Um vídeo compartilhado pelo Kruger National Park, localizado na África do Sul, tem deixado muitos internautas apreensivos. Nele, uma hiena é flagrada lutando contra um grupo de cães selvagens, para proteger seu filhote que havia falecido recententemente.

Na gravação, que em menos de uma semana já conta com mais de 2 milhões de visualizações é possível perceber o desespero do animal para evitar que o filhote se tornasse a próxima refeição do grupo de cães e ao mesmo tempo se proteger.

Em cerca de 2 minutos de vídeo, pode-se notar ainda a luta brutal que é traçada, até que finalmente outra hiena chega para ajudá-la e espanta o bando para longe.

Embora não esteja mais viva, pelo menos dessa vez, a hiena não se tornou parte do cardápio dos cães selvagens.

Quer ver como foi este embate? Veja abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.