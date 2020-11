Vídeo de caranguejo fumando cigarro viraliza

Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um caranguejo fumando. Isso mesmo, você não leu errado.

As imagens, que já foram vistas por milhares de pessoas, mostram o crustáceo segurando o cigarro aceso com uma das patas. De tempos em tempos, ele leva o cigarro à sua boca, que parece soltar fumaça após as tragadas.

Muitos usuários criticaram o vídeo, por acharem que a ação foi incentivada por seres humanos que estavam ali por perto. Já um outro usuário soltou uma piada de gosto duvidoso: “Agora sim podemos associar o caranguejo ao signo de câncer.”

Não foi identificado onde as imagens foram gravadas. Veja o vídeo abaixo: