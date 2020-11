VÍDEO: aparecimento de carcaça de golfinho misterioso preocupa aldeões na Índia

Uma carcaça gigante de um golfinho raro foi encontrada na vila indiana de Bhedisahi nesta semana. O caso tem repercutindo nas redes sociais.

Ao avistar o mamífero aquático, os moradores foram surpreendidos e imediatamente repassaram a informação ao departamento especializado, como revelado pelo site ‘Orissa Post’.

Reprodução/YouTube - Kanak News

Os aldeões de áreas próximas se aglomeraram no local para dar uma olhada no mamífero, de 70 quilos aproximadamente, de acordo com a emissora 'Kanak News'.

Segundo as informações, o grande animal se desviou do delta de Mahanadi até o rio Gobari, onde foi encontrado.

Suspeita-se que o mamífero tenha sido capturado por redes de pesca, o que ainda será investigado. Confira o registro:

LEIA TAMBÉM: