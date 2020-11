Funcionários de funerária que tiraram selfies com o cadáver de Maradona são demitidos

A Argentina está de luto pela morte de Diego Maradona, possivelmente o maior ídolo da história do país.

Entretanto, um sentimento de indignação também tomou conta dos argentinos após o vazamentos de selfies que funcionários da funerária responsável por preparar o caixão do gênio do futebol tiraram com o seu cadáver.

Nas fotos, os três homens aparecem ao lado do caixão entreaberto fazendo o sinal de ‘joinha’ com as mãos, com o polegar para cima. Em uma delas, inclusive, um dos homens, identificado como Diego Molina (que já foi demitido), toca a testa do defunto com a outra mão.

Segundo o Strambotic, as imagens chegaram às mãos de Matías Morla, ex-advogado de Maradona, que prometeu, através de sua conta no Twitter, “não descansar" até que fizesse os homens pagarem por "tamanha aberração."

De acordo com o Daily Mail, os outros dois funcionários, identificados como Claudio Fernandez e seu filho, Ismael, de 18 anos, também já teriam sido demitidos da funerária.