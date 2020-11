Após 13 anos de convivência, casal de pandas faz sexo pela primeira vez

Foi uma longa espera até que o casal de pandas-gigantes do Ocean Park, em Hong Kong, fizesse sexo pela primeira vez. O evento foi celebrado pelo zoológico chinês, que divulgou fotos do momento de intimidade em suas redes sociais.

Segundo o Strambotic, o macho Le Le e a fêmea Ying Ying vivem juntos desde 2007. Entretanto, a paixão ainda não havia surgido entre os dois, que são membros de uma espécie conhecida por sua dificuldade de se procriar, tanto em cativeiro quanto na natureza.

Reprodução / Strambotic

“Estamos muito felizes com o processo iniciado hoje, pois as chances de gravidez por acasalamento natural são muito maiores do que por inseminação artificial.” – Comemorou Michael Boos, diretor do zoológico.

As imagens divulgadas mostram a relação sexual entre os dois grandes mamíferos em um lugar completamente vazio (as portas do Ocean Park estão fechadas desde janeiro, por causa da pandemia).

De acordo com o zoológico, o período de gestação de um panda varia de 72 a 324 dias, mas a gravidez só pode ser detectada duas semanas antes do nascimento, por ultrassom.

O panda-gigante – conhecido popularmente como ‘urso panda’ – está em sério perigo de extinção, por alguns motivos: as florestas de bambu, seu alimento, estão desaparecendo; o animal tem preguiça de fazer sexo (e, quando o faz, tem apenas um filho); finalmente, o panda possui um dos menores pênis do reino animal, o que dificulta as relações sexual.

