Vídeo registra momento de tensão em que tubarão muda rota ao se deparar com enorme crocodilo

Em um embate entre um crocodilo e um tubarão, quem você acha que vence? Um vídeo compartilhado no YouTube mostra que nem sempre o mais esperado é o que de fato acontece.

Na gravação, que já conta com mais de 100 mil visualizações, um tubarão é flagrado mudando de rota ao se deparar com um enorme crocodilo.

De acordo com a descrição do vídeo, as imagens foram registradas na Austrália e como se pode ver, o tubarão segue tranquilamente seu caminho, até que se vê diante, aliás, próximo de um possível réptil predador.

Por sorte, pelo menos dessa vez, o tubarão não será parte do cardápio do crocodilo e sua decisão inteligente de alterar sua rota garantiu que ele saísse ileso dessa situação.

Ficou curioso para saber como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.

