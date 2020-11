Vídeo assustador mostra tentáculos 'alienígenas' saindo do corpo de inseto morto

Este é o momento assustador em que tentáculos assustadores explodem do peito de um louva-a-deus.

As imagens (de revirar o estômago) foram postadas originalmente no Reddit e mostram o momento em que várias criaturas esguias e viscosas saem do cadáver do inseto.

O vídeo, compartilhado com a legenda "Melhor chamar os Homens de Preto" (uma referência à série de filmes de ficção-científica estrelados por Tommy Lee Jones e Will Smith), foi curtido mais de 24.000 vezes na rede social.

Tudo começa com um homem misterioso abrindo o corpo do grande inseto verde. Com uma grande lâmina prateada, ele cutuca o seu corpo, que começa a se contorcer e tremer.

Quando os dois primeiros finos tentáculos emergem do inseto abatido, o autoproclamado ‘cirurgião’ começa a gritar loucamente.

Segundo o The Sun, o louva-a-deus havia sido infectado com vermes de crina de cavalo – parasitas comuns que escolhem um hospedeiro invertebrado e se alimentam de seus depósitos de gordura.

Eles comem o cérebro dos insetos – geralmente gafanhotos e grilos – o que faz com que o hospedeiro procure água e se afogue, devolvendo os parasitas furtivos a seus covis aquáticos.

Mas com o inseto agora morto, os vermes ‘alienígenas’ estavam se movendo para outro lugar, em busca de outra pobre alma para se enterrar.

Os animais são geralmente encontrados em áreas úmidas e crescem entre cinco a dez centímetros de comprimento.