Jacarés podem regenerar suas caudas perdidas, assim como acontece com as lagartixas

Não são apenas as lagartixas que têm a capacidade de regenerar uma cauda perdida; um novo estudo feito nos Estados Unidos aponta que o poderoso jacaré-norte-americano também é capaz de fazê-lo.

Segundo pesquisadores da Arizona State University (ASU) e do Departamento de Vida Selvagem e Pesca da Louisiana, os jovens jacarés-norte-americanos (Alligator mississippiensis) podem regenerar até 24 centímetros de suas grossas caudas, o que representa 18% do comprimento total de seu corpo.

De acordo com o IFLS, os pesquisadores usaram técnicas avançadas de imagem, métodos de anatomia e dissecação para examinar a estrutura das caudas, chegando à conclusão de que são construídas de cartilagem envolvida por tecido conjuntivo, todos entrelaçados com vasos sanguíneos e nervos.

VEJA MAIS:

○ Pré-História: crocodilo que viveu no Acre tinha mordida mais forte que de Tiranossauro Rex

○ Imagem do Monstro do Lago Ness é registrada por sonar

○ 450 kg: pescador mata jacaré gigante que o perseguia há 3 anos

Entretanto, as mesmas aparentam não ter músculo esquelético, o que as difere ligeiramente das caudas regeneradas de lagartos, que apresentam o músculo esquelético. No entanto, compartilham semelhanças com membros regenerados de algumas rãs.

"O que torna o jacaré interessante, além de seu tamanho, é que a cauda crescida exibe sinais de regeneração e cicatrização de feridas dentro da mesma estrutura." – Declarou Cindy Xu, principal autora do estudo e PhD do programa de biologia molecular e celular da ASU, através de um comunicado.

Reprodução / IFLS / Arizona State University

“A regeneração de cartilagem, vasos sanguíneos, nervos e escamas foram consistentes com estudos anteriores em caudas de lagartos em nosso laboratório. Porém, ficamos surpresos ao descobrir um tecido conjuntivo semelhante a uma cicatriz no lugar do músculo esquelético. Estudos comparativos futuros serão importantes para entender por que a capacidade regenerativa é variável entre os diferentes grupos de répteis e animais." – Concluiu.