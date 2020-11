Vídeo mostra captura de três cobras cuspideiras de Moçambique

Em Durban, na África do Sul, capturadores de cobras encontraram um achado raro: três cobras cuspideiras de Moçambique juntas. Nick Evans, um conhecido especialista em captura destes animais no local, gravou o momento.

De acordo com o portal Só Biologia, estas espécies de najas conseguem atirar veneno diretamente nos olhos da vítima com bastante destreza, causando cegueira se não for lavado imediatamente. Elas possuem uma citotoxina venenosa que ataca o tecido corpóreo e causa dores agudas, assim como o inchaço e possivelmente necroses.

Para o portal 2 Oceans Vibe, o capturador disse que se surpreendeu ao fazer o achado incomum em uma casa e que era provável que uma disputa pela fêmea estivesse acontecendo: “Eu nunca vi três cobras juntas antes. Foi uma loucura. Dois dos répteis eram machos e estavam manchados de sangue”, contou.

Confira mais vídeos:

Evans revelou que dessa vez correu tudo bem, mas no passado ele já foi atingido pelo veneno cuspido pela cobra e descreveu a sensação como “um pouco como areia de praia misturada com sabão” no olhos, acrescentando que “realmente queima”.

Confira: