Param motorista por testar positivo no bafômetro e taxista que vem buscá-lo triplica a sua taxa de álcool no sangue

Foram necessários três veículos para levar para casa um motorista que testou positivo no teste do bafômetro. O caso aconteceu na província de La Coruña, no noroeste da Espanha.

Segundo o Strambotic, uma patrulha da Guarda Civil parou uma van que viajava em uma estrada. Ao volante estava um homem que testou positivo nos dois testes de bafômetro a que foi submetido. O veículo foi apreendido e o motorista multado. O infrator teve que chamar um táxi para ir para sua casa.

Entretanto, quando o veículo de resgate chegou, os agentes avisaram que seu motorista apresentava “sintomas manifestos de estar sob o efeito de bebidas alcoólicas”. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi detectado o triplo do limite legal de álcool no sangue para motoristas profissionais.

VEJA MAIS:

○ Carro personalizado com velocímetro de Hitler gera revolta na internet

○ Babá dá nuggets de frango para crianças vegetarianas e mãe ameaça processá-la

○ Vídeo bizarro: imitador de Elvis é preso durante live

O taxista também foi multado e teve o seu carro apreendido. O motorista da van teve que encontrar um amigo sóbrio.

Finalmente, o terceiro motorista chegou ao local e passou pelo bafômetro com louvor, sendo capaz de levar seu amigo para casa. No entanto, até o momento não se sabe o paradeiro do taxista.