Momento fofura! Lontra é flagrada chupando patinha enquanto tira uma soneca

Se você gosta de vídeos em que animais ocupam posições consideradas “fofinhas”, esta é uma excelente oportunidade para assistir a um vídeo que está repercutindo nas redes. Nele, uma lontra aparece tirando uma soneca e chupando sua patinha.

Na gravação, que foi compartilhada no último sábado (21) pelo Shedd Aquarium, no Twitter, o animal aparece flutuando enquanto dorme tranquilamente.

Além das milhares de visualizações, o vídeo também rendeu diversos comentários, dentre eles: “Isso fez minha noite. Obrigado Shedd Aquarium!”, “A doçura disso me faz chorar”, “Essa é a coisa mais fofa” e “Isso é totalmente adorável”.

Sendo assim, se você gosta de vídeo de animais fofinhos, se prepare para assistir abaixo ao vídeo divulgado recentemente.

Spotted behind the scenes: Sea otter Cooper sleeping while sucking on his paw. 🦦💤 pic.twitter.com/KyHJxJVeKX

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) November 21, 2020