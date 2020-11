Homem morre após ser atacado por tubarão na Austrália

Um homem, de idade não informada, morreu nesta semana após ser atacado por uma tubarão na Austrália.

No momento do ataque, a vítima praticava bodyboard, de acordo com informações divulgadas pelo site ‘9 News Austrália’.

O caso trágico aconteceu próximo da região de Broome, vila turística em Kimberley. Confira vídeo:

