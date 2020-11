Corajosa! Vídeo mostra menina de 11 anos salvando tubarão preso em rochas

Uma menina de 11 anos se tornou um dos assuntos mais discutido recentemente nas redes. Em um vídeo compartilhado ontem (24) pelo Reuters, no Twitter, a criança aparece salvando um tubarão draughtboard que ficou preso entre algumas pedras, na orla de Kingston Beach, Tasmânia.

Na gravação, é possível perceber que mesmo após solto das pedras, o tubarão não poderia seguir sozinho até uma zona mais funda, então Billie Rea, a criança, resolve levá-lo até um pouco mais para frente e então soltá-lo.

Pode-se assistir ainda no vídeo como a menina se equilibra nas pedras para por fim deixar o animal livre.

Por sorte, tudo terminou bem e de acordo com o que informa o portal Hindustan Times, Billie não esteve em nenhum momento em perigo, pois o tubarão draughtboard só se alimenta de pequenos moluscos.

Sobre a situação, a mãe de Rea, Abby Gilbert, comentou: “Assim que apareceu, eu soube o que era e que não poderia machucá-la”, concluiu. Ao que se pode notar na gravação, a mulher estava mais preocupada para que a filha não sofresse nenhuma queda nas pedras que estavam visivelmente molhadas.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no Twitter:

A 11-year-old girl rescues a trapped draughtboard shark and guides it to sea in Tasmania pic.twitter.com/MY5c3aq0nV

— Reuters (@Reuters) November 24, 2020