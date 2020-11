Cachorro é abandonado em parque com carta de criança: “Por favor, adote esse cão”

Pedestres que caminhavam pelo parque na cidade do México no último final de semana acharam estranho aquele cachorro amarrado ao banco com um bilhete ao lado, sob uma pedra.

A curiosidade deu lugar à comoção quando descobriram que o bilhete tinha sido escrito por uma criança que havia abandonado o seu melhor amigo ali por que ele estava sendo vítima de abusos e ele não podia protegê-lo.

No bilhete, o garoto pedia que quem lesse o bilhete adotasse o cão Max. "Por favor, peço-lhe que adote este cão e cuide bem dele.”

A criança detalhou os motivos de ter deixado Max preso no banco da praça. “Deixar o meu cachorro aqui dói muito, mas tomei a decisão porque meus parentes abusaram dele e foi doloroso vê-lo naquela situação”.

Uma mulher encontrou o cão e o bilhete e chamou uma associação de ajuda aos animais. Max foi levado para um abrigo e está sendo bem tratado.

Reprodução

A associação Mascotas Coyoacan fez questão de divulgar o bilhete para incentivar as pessoas a cuidarem de seus animais. (Com Daily Star)