Vídeo: Homem destrói televisão após time ser eliminado de campeonato de futebol; veja

Você gosta de futebol? Se a sua resposta for sim, possivelmente deve ficar chateado quando o seu time é eliminado de um campeonato, certo? Mas e quando isso acontece, qual a sua reação?

Um vídeo compartilhado recentemente pelo site Live Leak e por alguns canais do YouTube mostra a reação inusitada de um fanático por futebol da cidade de Monterrey, no México, após seu time perder e ser eliminado de uma competição.

Na gravação, que está repercutindo nas redes, após receber a triste notícia, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, joga uma garrafa na tela da televisão, o que faz com que ela quebre de maneira imediata.

É possível perceber ainda no vídeo que as pessoas ficam sem reação à atitude do homem que para muitos é considerada extrema.

Não há informações se a TV era de propriedade dele, mas as imagens por si só já chamam a atenção.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.