Não é um coelhinho? Mulher entra em pânico ao descobrir animal que filha e gato estão brincando

Um vídeo compartilhado no Twitter tem feito diversos internautas caírem na risada e ao mesmo tempo ficarem apreensivos. Nele, uma mulher registra um momento com a filha em que acredita que a pequena e seu gato de estimação estão brincando com um “coelhinho bebê”.

Na gravação, que já conta com diversas visualizações, a criança aborda a mãe que a princípio para não entender o que estava acontecendo, isso porque para ela o que era compreensível era que algo estava acontecendo com um “coelhinho bebê”.

Mesmo um pouco confusa, a mãe entende que alguém estaria brincando com o animal e ao questionar a filha sobre quem seria, automaticamente ela disse que seria o gatinho de estimação.

Veja também:

Para tirar a dúvida de uma vez por todas sobre qual era o “coelhinho” que o gatinho e a filha estavam brincando, ambas (mãe e filha) vão até o quarto que fica próximo e para a surpresa, não era um coelho, mas sim um rato.

No vídeo, é possível ver ainda que desesperada a mulher grita: “Oh, não é um coelhinho, é um rato!”.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no Twitter.