Apesar de carreira marcante na TV, nome de Fernando Vanucci ficou associado a episódio polêmico

O jornalista esportivo Fernando Vanucci, que morreu hoje por causas não informadas, teve uma carreira marcante na televisão, cobrindo seis Copas do Mundo e criando o bordão ‘alô, você’.

Entretanto, infelizmente muita gente associa o seu nome apenas a um polêmico episódio que ficou conhecido nas redes sociais como ‘Vanucci bêbado’, talvez um dos primeiros vídeos da história do Youtube a viralizar.

Na época, Vanucci era o apresentador do programa ‘Bola na Rede’, na RedeTV!. No domingo, 9 de julho de 2006, dia da final da Copa do Mundo da Alemanha, ele entrou no ar visivelmente alterado, falando arrastado e formando frases desconexas.

Após poucos minutos, o programa teve que ser interrompido e Vanucci foi substituído por outro apresentador já a partir do 2º bloco.

Logo especulou-se que o apresentador teria entrado no ar bêbado e muitos vídeos com títulos que faziam referência a bebidas alcoólicas começaram a circular. No entanto, conforme o próprio Vanucci explicou em diversas ocasiões posteriores, o problema foram ansiolíticos consumidos após uma briga familiar, pouco antes de entrar ao vivo.

Relembre o episódio abaixo e, logo em seguida, a sua respectiva explicação: