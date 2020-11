Ataque de crocodilo: vídeo mostra a luta desesperada de um porco pela vida

As imagens são fortes: um porco luta desesperadamente por sua vida após o bote de um crocodilo. Segundo o Daily Mail, o vídeo perturbador foi gravado por um turista na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, em 2015 – mas voltou a circular nas redes sociais recentemente.

Entretanto, um detalhe pode passar despercebido na primeira visualização: segundos antes do ataque do réptil gigantesco, um dos turistas que está no mesmo barco de passeio joga comida na água, o que atrai o pobre porquinho na direção do seu predador, que já era visto pelo grupo de pessoas à bordo. Logo, o que parecia ser apenas uma cena comum do mundo animal ganha contornos de crueldade provocada por ações humanas.

O porco ainda grita para a sua família pedindo ajuda, mas já é tarde demais: em poucos instantes ele é arrastado para as profundezas do rio de águas marrons, deixando um silêncio ensurdecedor.

Um turista (talvez o mesmo que jogou a comida para o animal indefeso?) ainda chega a comentar "isso foi incrível", antes da gravação ser interrompida. Veja o vídeo abaixo: