Youtuber adolescente destrói superesportivo do pai avaliado em R$ 18 milhões

O youtuber adolescente Gage Gillean bateu o superesportivo italiano Pagani Huayra Roadster de seu pai, um carro avaliado em US$ 3,4 milhões (cerca de R$ 18 milhões), em uma avenida de Dallas, nos Estados Unidos.

Ele disse que perdeu o controle do carro devido à baixa pressão dos pneus e se chocou com uma árvore.

Em uma postagem no Instagram, ele aparece com uma tipoia no braço esquerdo e diz: M… acontecem. Obrigado, Deus, por uma segunda chance na vida.”

O Huyara Roadster é um carro exclusivo que teve apenas 100 unidades fabricadas em todo o mundo. O pai do youtuber tinha adquirido o carro em junho deste ano. (Com Daily Mail)

Veja a postagem: