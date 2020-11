Vídeo viral registra pássaro 'roubando’ saco de salgadinho em loja

Um vídeo viral registrou um pequeno pássaro 'roubando’ um saco de salgadinho em uma loja na Índia.

Quando o lojista deixa a porta do estabelecimento aberta, a ave entra e sai com um saco rapidamente.

O registro (feito em agosto) foi compartilhado por um membro do Serviço Florestal Indiano (IFS) no Twitter.

Conforme revelado pelo site ‘India Today’, a gravação acabou repercutindo nas redes sociais. Confira o registro:

Has to be a professional shoplifter😳

Note the casual entry and hurried exit… pic.twitter.com/K49aCZ4D5v

— Susanta Nanda (@susantananda3) August 9, 2020