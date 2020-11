Vídeo mostra cobra marrom de perto após captura; espécie é a que mais mata na Austrália

O capturador de cobras australiano Stuart McKenzie, do Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, foi chamado para encarar uma cobra marrom, a segunda espécie mais venenosa do mundo e a picada que mais mata na Austrália.

De acordo com a Newsweek, tudo ocorreu depois que o neto da dona da residência havia retirado à cobra da casa e levando-a até o jardim arrastada pela cauda. Uma atitude que ninguém deve ter, pois as consequências podem ser letais.

"Uau, olhe o tamanho desta coisa. (…) Essa é uma cobra marrom de um metro e meio do leste", disse McKenzie ao encontrar a cobra em baixo de uma pedra. Nas imagens é possível ver o réptil de perto.

Big Buderim Brown Snake! 😲 PLEASE DON'T TRY AND CATCH SNAKES YOURSELF! This 5 foot Eastern brown snake was on the… Publicado por Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 en Sábado, 21 de noviembre de 2020

Em uma descrição, a página dos capturadores no Facebook revela que se não for tratada corretamente e com urgência, uma mordida da espécie pode resultar em morte.

Confira mais vídeos:

Além do jovem que se arriscou, outra gravação desta semana mostra a manipulação perigosa de um encantador de serpentes. No vídeo publicado no YouTube, uma cobra-rei, cujo veneno de uma mordida pode liberar neurotoxina suficiente para matar 20 pessoas ou até um elefante, afetando o cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca.

Esta espécie é a favorita de encantadores de serpentes do sul da Ásia: “Frequentemente este é um triste jogo de engodo no qual uma cobra exausta é colocada na defensiva, mas condicionada (com dor) a não atacar”, explicou o zoológico nacional de Smithsonian.