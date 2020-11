Corpos de nobre e escravo que morreram em erupção vulcânica há 2 mil anos são encontrados

Arqueólogos encontraram os corpos de dois homens na Itália: um nobre entre 30 e 40 anos e seu jovem escravo. Segundo o Clarín, ambos foram reconstruídos com tantos detalhes que agora é possível distinguir que o primeiro vestia uma capa de lã e o segundo uma túnica curta.

Os homens foram surpreendidos pela erupção do vulcão Vesúvio, no ano de 79 D.C. A descoberta foi feita fora das muralhas da Pompeia, antiga cidade do Império Romano que foi engolida pela erupção.

Para reconstruir os corpos das vítimas, especialistas utilizaram uma técnica idealizada no século XIX por Giuseppe Fiorelli, que consiste na introdução de gesso líquido nas cavidades dos restos dos esqueletos.

Conseguiram, assim, devolver a forma dos corpos e observar que a primeira vítima era um jovem entre 18 e 25 anos, com cerca de 1 metro e 56 de altura, que usava túnica curta e tinha sinais visíveis de que havia feito trabalho pesado (por isso cientistas e especialistas levantam a hipótese de que era um escravo). O segundo homem tinha entre 30 e 40 anos, cerca de 1 metro e 62 de altura e usava uma túnica longa ou uma capa de lã.

Os dois estavam em decúbito dorsal, com as mãos nos peitos e com roupas que se distinguiam até as dobras, algo "incrível" – como descreveu o Ministro da Cultura da Itália, Dario Franceschini.

As primeiras escavações na área datam do início do século XX, por ordem do Marquês Giovanni Imperiali, então proprietário local. As obras atuais foram financiadas integralmente pelo Parque de Pompéia com um milhão de euros (ou 6 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira) e visam evitar o possível saque dos túmulos.