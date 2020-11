Vídeo mostra dono salvando cachorro da boca de crocodilo que o arrastou para de baixo d'água

As imagens de Richard Wilbanks, um homem que vive perto de um lago na Flórida e precisou resgatar seu cachorro da boca de um crocodilo, se tornaram virais nas redes sociais este fim de semana.

De acordo com o USA Today, o vídeo foi gravado como parte de um projeto chamado Sharing the Landscape, no qual os residentes que vivem em áreas que fazem fronteira com habitat selvagem colocam câmeras em seus quintais para documentar a vida selvagem que vive e compartilha a mesma paisagem.

As lentes capturaram o momento desesperador em que o homem pula na água e tenta salvar o animal de estimação que o crocodilo arrastou o cachorro para baixo d'água. O homem e o cachorro foram cuidados por especialistas e todos ficaram bem.

Confira: