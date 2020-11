Após sentir alívio no banheiro, adolescente descobre que deu à luz

A história de Aimee Stevens, que deu à luz no meio da noite enquanto estava no banheiro se tornou notícia este fim de semana. Ela tinha apenas 17 anos e depois de sentir um alivio repentino, olhou par ao vaso e viu as pernas do bebê.

De acordo com o Metro Reino Unido, ela descobriu que estava grávida em uma consulta de rotina para sua injeção contraceptiva trimestral. Aimee disse que estava confusa sobre algumas dores menstruais, como cólicas, e a equipe médica decidiu fazer um teste de gravidez, que saiu muito fraco e foi interpretado como uma gestação de 5 semanas.

Três dias depois da consulta, a jovem teve um bebê saudável. Ela chegou a ser atendida por uma ambulância, que chegou quando ela já estava com a criança nos braços e com o cordão umbilical cortado por uma tesoura.

“Eu estava com a pior dor de todas e vomitando na pia ao meu lado, então tive uma sensação de grande alívio. Eu me levantei e lá estava ele na curva em U, pude ver pequenas pernas dobradas e um traseiro, então o peguei e entrei no meu quarto. Ainda penso muito naquela noite. É tão confuso, mas quando ele sorriu para mim pela primeira vez, foi simplesmente incrível, e não consigo imaginar o que fiz antes de tê-lo”, revelou.

A jovem também disse que durante a gestação não teve nenhum inchaço, nenhum ganho de peso, nenhum desejo e que ninguém que a via todos os dias chegou a notar algum tipo de mudança.