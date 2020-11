Vídeo: Ladrão tenta roubar celular, mas acaba se surpreendendo com vítima lutadora de MMA

Compartilhado por um canal do YouTube recentemente, um vídeo de uma reportagem do jornal argentino Teleocho tem repercutido na internet. Nele, uma jovem de 20 anos, chamada Brisa, teria sido abordada por um ladrão que queria levar seu celular, porém não contava com o fato de que ela era lutadora de MMA e o acabou rendendo.

Segundo informações da matéria compartilhada pelo jornal, toda a situação aconteceu no centro de Mar del Plata, Argentina.

Na gravação, que foi divulgada na plataforma de vídeos no último dia 11, é possível ver como todo o fato ocorre. As imagens já contam com mais de 200 mil visualizações.

Em entrevista ao Teleocho, Brisa relatou que estava caminhando com o celular nas mãos, quando foi surpreendida pelo ladrão que o tomou e saiu correndo. Após isso, ela começou a correr atrás do indivíduo que próximo ao local foi detido por pessoas que passavam no momento e logo percebeu-se também que ele não estava sozinho.

Por fim, a jovem que é lutadora de MMA ajudou a detê-los, mesmo que bastante até alterada, até a chegada da polícia.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo.