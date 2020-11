A verdade por trás do vídeo que mostra enorme cobra presa em armadilha

Recentemente, um vídeo que mostra uma sucuri gigante ficando presa em uma armadilha se tornou viral nas redes sociais. No entanto, a gravação, que foi compartilhada no Twitter com a legenda "Tentando pegar quem está roubando as galinhas", não mostra a realidade dos fatos.

Trying to catch who’s been stealing the chickens… pic.twitter.com/TpBhixH5CK — Science is Amazing (@AMAZlNGSCIENCE) November 20, 2020

De acordo com o portal NDTV, a cobra que nadava em águas lamacentas era na verdade muito menor do que o divulgado. As imagens foram manipuladas e fotos dos homens preparando as armadilhas podem provar.

Sometimes I hate the internet pic.twitter.com/azfi99WxNZ — Tony Digs (@ToneDigz) July 20, 2019

Esta não é a primeira vez que vídeos manipulados fazem sucesso na Internet. Em outubro, um vídeo que dizia mostrar uma impressionante sucuri de 15 metros no rio Xingu também foi desmascarado.

An anaconda measuring more than 50 feet found in the Xingu River, Brazil pic.twitter.com/FGDvyO76sn — The Dark Side Of Nature (@Darksidevid) October 30, 2020

O portal That Nonsense decidiu investigar a origem do vídeo e descobriu ele apareceu pela primeira vez no YouTube em 2018. Assim constataram que as dimensões das imagens foram editadas para parecerem maiores. Veja a diferença: