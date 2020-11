Roedor gordinho decide tirar uma soneca após ficar preso em um comedouro para pássaros

O gliridae deve ser o mamífero mais sonolento do Reino Unido. Segundo o IFLS, esse adorável roedor passa metade do ano dormindo. Por isso, inclusive, o seu nome em inglês é ‘dormouse’ (ou ‘o rato que dorme’, em tradução livre para o português).

Recentemente, um homem da Ilha de Wight, na costa do sul da Inglaterra, flagrou um espécime particularmente corpulento tirando uma soneca dentro do comedouro de pássaros de seu jardim.

Reprodução / IFLS

O sonolento ladrão de comida entrou no comedouro em busca de sementes saborosas. Entretanto, os gliridaes hibernam durante os meses mais frios do ano e para isso é necessário fazer volume (alguns deles chegam a dobrar o seu peso corporal antes da hibernação). Ou seja: ele possivelmente entrou com um tamanho e tentou (sem sucesso) sair com outro.

Sem saber o que fazer, o homem chamou especialistas, que o instruíram a colocar o roedor adormecido em uma cerca viva próxima.