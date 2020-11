Momento de pânico: Vídeo mostra ataque brutal de urso a veículo com turistas

Compartilhado recentemente pelo site Live Leak, um vídeo mostra uma situação de pânico que viveram alguns turistas que estavam fazendo uma visita a um zoológico na província de Hainan, na China.

De acordo com informações dos turistas que visitavam o Black Bear Park of the Wildlife and Botanical Garden, eles estavam parados no local quando foram abordados pelo urso que subiu na parte da frente do veículo e tentou subir no teto.

Por sorte, pouco tempo depois do ataque ao veículo, um carro de funcionários do local abordou o animal e conseguiu afastá-lo.

Na gravação é possível ouvir o grito de desespero de um dos integrantes da família que estava dentro do carro e foi surpreendida pelo urso.

E embora tenha sido afastado, o veículo ficou com diversos arranhões e amassados estes que serão compensados e pagos pelo zoológico.

Por fim, segundo o Live Leak, a situação aconteceu no último dia 15 e desde então vem repercutindo.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.