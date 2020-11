Baleias assassinas estão atacando grandes tubarões brancos, dizem especialistas

Os famigerados tubarões brancos, animais ferozes que estão no topo da cadeia alimentar nos mares, estão virando cardápio principal das orcas, as temidas baleias assassinas.

De acordo com cientistas, pelo menos sete carcaças de grandes tubarões brancos foram encontradas nas costas da África do Sul, com enormes marcas de mordida.

Pesquisadores analisaram as mordidas e chegaram à conclusão que as baleias assassinas estão atacando os tubarões e arrancando seus fígados gordurosos para se alimentarem.

Getty Images

Eles acreditam que as baleia desenvolveram gosto pelo esqualeno, substância encontrada em abundância no óleo de fígado do tubarão.

Ataques de orças a tubarões têm aumentado em todo o mundo, a ponto de os tubarões abandonarem seus campos de caça, às vezes por anos, quando os cardumes de orcas chegam na região. (Com Daily Mail)