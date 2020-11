Vídeo que mostra cobra dançando no TikTok faz sucesso

Um vídeo que mostra como as cobras também podem ser encantadoras se tornou viral no TikTok recentemente. A gravação foi publicada pelo usuário @harry_jordan8 com a música favorita de "Break My Stride" de Matthew Wilder.

Nas imagens é possível ver como a cobra parece dancar ao seu movimentar. Segundo o portal NewsWeek, não tem nada de errado para o animal se comportar desta forma, ele esta apenas reproduzindo movimentos e deslizando de outra forma.

“Eu: O animal mais assustador é a cobra.

A cobra:”

E como era de se esperar, ela não foi à única cobra “fofinha” que fez sucesso na rede social. Confira:

