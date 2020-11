Vídeo: homem armado com lança-chamas sobe no teto de ônibus e dispara para o alto

Um homem com um lança-chamas subiu no teto de um ônibus em Nova York, nos Estados Unidos, e incendiou o ar.

Muitas pessoas que passavam pelo local aplaudiram a cena, que provocou indignação na polícia local, que declarou que a exibição bizarra é o mais recente sinal da decadência urbana da cidade.

Segundo o New York Post, o incidente aconteceu às 17:30 do dia 8 de novembro, mas só agora tornou-se público, graças a vídeos postados nas redes sociais. De acordo com o jornal, o incidente teria sido parte da gravação de um videoclipe de rap. Entretanto, a prefeitura local declarou que não havia autorizações para a filmagem.

As imagens mostram um homem desconhecido em cima de um caminhão de sorvete antes de pular para o teto do ônibus que havia parado em um cruzamento. Depois de disparar várias rajadas de fogo para o céu, ele caminha até a parte traseira do veículo e dispara algumas vezes em direção ao asfalto, que se incendeia brevemente.

“Nem precisamos dizer como isso era absurdo, perigoso e simplesmente estúpido. O indivíduo imprudente que passou por cima de um ônibus ocupado colocou os nova-iorquinos, incluindo o operador do ônibus, em risco de vida.” – Declarou Tim Minton, porta-voz da empresa responsável pelos serviços de transporte de Nova York.

O ônibus tinha cerca de 25 passageiros a bordo no momento do show pirotécnico. Nenhum ferimento foi relatado.