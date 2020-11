Vaticano abre investigação após conta oficial do papa curtir foto sensual de modelo brasileira no Instagram

O Vaticano está investigando a conta oficial do Papa Francisco no Instagram, que curtiu uma foto sensual de uma modelo brasileira na rede social.

Segundo a CNA, a imagem foi descurtida no dia 14 de novembro, depois que o caso foi comunicado à Sala de Imprensa da Santa Sé.

Reprodução / Instagram

De acordo com fontes próximas à assessoria de imprensa do Vaticano, a conta oficial do papa é gerenciada por uma equipe de funcionários. Uma investigação interna está em andamento para entender o ocorrido.

Natalia Garibotto, mais conhecida como ‘Nata Gata’, vende conteúdo adulto para assinantes em seu site e ficou feliz com o ocorrido. Ela chegou a declarar, pelo Twitter: "Pelo menos eu vou para o céu."

