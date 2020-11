Fotos: gato espanta elefante de 4 toneladas que entrou em seu jardim para roubar sua comida

Um gato de estimação espantou um elefante de quatro toneladas que entrou em seu jardim. Segundo o Daily Star, o caso aconteceu em Nakhon Nayok, na Tailândia.

O valente Simba, de três anos, enfrentou o enorme animal faminto que buscava comida na calada da noite.

Fotos registraram o momento em que o felino honrou o seu nome, possivelmente uma homenagem ao personagem principal do filme ‘O Rei Leão’, de 1994.

Reprodução / Daily Star

As imagens mostram que o gatinho de guarda não se intimidou com a presença do maior animal terrestre do mundo, que é capaz de matar seres humanos com apenas uma pisada.

Reprodução / Daily Star

Vizinhos comentaram que o elefante se chama Pai Salick, tem 35 anos e é conhecido por pisar nos jardins das pessoas em busca de comida: "O elefante vive na floresta, mas costuma andar pelas casas à noite em busca de comida. As pessoas sabem quem ele é.” – Declarou um guarda florestal local.

Reprodução / Daily Star

"O dono da casa disse que seu gato é agressivo e não gosta que outros animais entrem em seu território." – Continuou.

Estima-se que 2.000 elefantes estejam vivendo em estado selvagem na Tailândia e um número semelhante em cativeiro.

