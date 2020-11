Vídeo: rato surfista usa prancha para se salvar de enchente

Um vídeo registrou o momento em que um rato ‘surfista’ escapou de uma enchente provocada pela passagem de um tufão. O caso aconteceu na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas.

As imagens – que rapidamente viralizaram – mostram o roedor agarrado em um objeto flutuante. Segundo o Daily Mail, a água no local chegou a uma altura de quase dois metros.

De acordo com moradores da região, o rato, foi seguindo a correnteza com a sua ‘prancha’ até chegar ao telhado de uma casa. Eles se disseram impressionados com o instinto de sobrevivência do animal.

Veja o vídeo abaixo:

Cunning rat surfs to safety on piece of wood during Tycoon Vamco pic.twitter.com/njzGycJz8z — Latest News Channel (@LateNewsChann) November 17, 2020

