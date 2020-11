Vídeo: Impactante! Parte de penhasco desaba próximo de veículos estacionados

Um vídeo compartilhado por um usuário do Twitter tem chamado a atenção de diversos internautas. Gravado no último sábado (14), na praia de Argaga, na Espanha, as imagens mostram um penhasco que acaba cedendo e parte desaba próximo de alguns veículos que estavam estacionados.

Segundo informações do site Extra, uma equipe de emergência chegou a ser acionada, trazendo helicópteros, cães farejadores e ambulâncias para tentarem encontrar possíveis vítimas soterradas, mas como não houve nenhuma queixa sobre e ninguém foi localizado pela equipe, as buscas foram encerradas.

Embora o susto, alguns usuários do Twitter reforçaram na publicação que no local havia uma placa avisando sobre os risco de deslizamentos e queda de parte do penhasco.

As imagens do ocorrido vem repercutindo em diversas redes sociais e páginas de notícias e impressionando as pessoas por todos terem saído ilesos.

Por fim, outro ponto que chamou a atenção é que somente no fim da gravação é que a pessoa responsável pelas imagens decide correr.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo.