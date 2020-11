Relembre: Mãe faz bolo para a filha e resultado sai um “desastre”; momento se torna viral nas redes sociais

Um vídeo que mostra uma mãe fazendo um bolo para a filha, e o resultado acaba saindo um “desastre”, se tornou viral nas redes sociais recentemente.

Como mostra na pequena gravação, depois do resultado “estranho”, a criança começa a chorar. O trecho do vídeo foi compartilhado no Twitter e já com quase 10 milhões de visualizações.

Não vencida, a mãe decide fazer outro bolo, mas que acaba tendo o mesmo fim. “De novo mãe”, comenta a criança na segunda tentativa.

A história foi protagonizada pelo canal ‘Paola Machado’. O vídeo foi gravado em 2017, no entanto, voltou a repercutir nas redes novamente.

“A gente futuramente quando inventar de fazer festa surpresa para alguém”, reagiu um usuário nos comentários. Confira o vídeo:

eu nunca vou enjoar desse vídeo pic.twitter.com/MubYyhnyl4 — joão 🍉 (@itsjoaovt) November 13, 2020

