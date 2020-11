Meteorito destrói telhado de casa, mas deixa homem milionário na Indonésia

Um meteorito do tamanho de uma bola de futebol arrebentou o telhado da casa do fabricante de caixões Josua Hutagalung, de 33 anos em agosto passado.

Hutagalung estava trabalhando em um caixão na frente de casas quando o enorme estrondo fez a casa tremer.

Logo na entrada da residência, ao lado da sala, um enorme buraco no teto mostrava que alguma coisa havia despencado do céu. Ele e sua esposa foram olhar e virar a pedra, que estava muito quente e precisou ser desenterrada com uma enxada.

Mas o golpe de azar dele se transformou em sorte. Um colecionador comprou o meteorito de cerca de 2 quilos por um valor que não está sendo divulgado, mas que segundo a imprensa do país equivale a 30 anos de seu salário.

Para comparação, um meteorito semelhante vendido no e-Bay foi avaliado em R$ 10 milhões. (Com The Sun)