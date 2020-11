Fotos: como é a primeira piscina transparente e suspensa do mundo

Como afirma o arquiteto Angelo Bucci, o segredo para garantir que a piscina sempre tenha sol em uma área urbana é colocá-la o mais alto possível, para que os prédios adjacentes e vizinhos não a façam sombra.

Na Inglaterra, promotores de um edifício de luxo em uma das na zona mais exclusivas de Londres parecem ter levado a sério a recomendação do brasileiro: a primeira piscina transparente e suspensa do mundo está prestes a ser inaugurada.

Segundo o Clarín, a piscina em estilo de aquário batizada de ‘Sky Pool’ (ou ‘piscina do céu’, em tradução livre para o português) foi instalada há dois meses por um dos maiores guindastes móveis do mundo. Isso depois de ter viajado quase 12 mil km dos Estados Unidos, onde foi fabricada.

Reprodução / Divulgação

Em poucos meses, quando o complexo for inaugurado, seus proprietários poderão curtir as vistas mais incríveis do centro de Londres entre as duas torres que estão ligadas pela incrível piscina.

A ‘Sky Pool’, que acompanha um spa na cobertura, um bar de verão e uma estufa, é a estrela do desenvolvimento imobiliário de mais de 5 bilhões de reais construído ao lado da nova embaixada dos Estados Unidos. Entretanto, não se sabe qual foi o custo de fabricação da piscina em si.

Reprodução / Divulgação

A piscina, que possui 25 metros de comprimento e que precisa de 148 mil litros de água para ser preenchida, foi submetida a testes de resistência em sua fábrica, antes de iniciar uma longa jornada que começou com uma viagem em caminhões especiais do estado americano do Colorado até o Texas. De lá, foi de barco para a Bélgica e, também pelo mar, desembarcou no porto de Tilbury, no leste de Londres.

Esta é a primeira piscina desse gênero no mundo, com um piso transparente que cria a incrível sensação estar nadando no ar. Os apartamentos mais baratos nos edifícios em que está instalada custam 4,5 milhões de reais.

