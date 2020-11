Covid-19: menino de 4 anos perde pai e mãe em um intervalo de apenas 3 meses

Raiden González, um menino de quatro anos, perdeu o pai e a mãe para a Covid-19 com apenas três meses de intervalo.

Segundo a Radio Bío Bío, o pesadelo desta família do Texas, nos Estados Unidos, começou em junho de 2020, quando um colega de trabalho do pai testou positivo para o coronavírus.

Adam, que tinha apenas 33 anos, contraiu a doença e, em poucos dias, seus sintomas pioraram. Ele foi internado em um hospital na cidade de San Antonio, onde foi diagnosticado com pneumonia grave e morreu no dia 26 daquele mês.

Em outubro, quando ainda estava tentando lidar com a partida de Adam, a pandemia atingiu a família novamente: Mariah, a mãe, adoeceu com um problema brônquico. Ela foi transferida para o mesmo hospital, mas a sua luta durou pouco: ela morreu no dia 6 de outubro, com apenas 29 anos. Análises subsequentes realizadas em seu corpo determinaram que ele também havia sido infectado com coronavírus.

Reprodução / Radio Bio Bio / NBC

Raiden atualmente está sob os cuidados de sua avó, Rozie Salinas, que planeja uma festa de aniversário para o menino, que está de luto pela partida de seus pais.

“Hoje de manhã ele me disse que queria sua mãe de volta. O que dizer numa hora dessas?” – Declarou.

“Mariah queria prestar homenagem a Adam, mas isso nunca se materializou.” – Continuou.

Rozie espera realizar uma festa temática sobre dinossauros e caminhões, que são os maiores interesses mais comuns do menino, que fará cinco anos.

“Ele é quem me faz continuar, apenas com as suas palavras de amor. Ele sempre me agradece por cuidar dele, porque tenho que pensar nele. É uma situação difícil de processar.” – Conclui a avó.

