Avião atropela e mata urso ao aterrissar no Alasca

Um avião atropelou um urso-pardo enquanto pousava no aeroporto de Yakutat, no Alasca. O animal morreu na hora.

Segundo a CNN, o voo 66 da Alaska Airlines estava chegando de Cordova, que também fica no estado americano, quando a sua tripulação viu dois ursos cruzando a pista.

"O capitão sentiu um impacto no lado esquerdo da aeronave.” – Declarou a companhia aérea. Enquanto taxiava o Boeing 737-700 para estacioná-lo, ele avistou o urso caído próximo à pista.

O capô do motor esquerdo do avião foi danificado na colisão. Técnicos de manutenção estão trabalhando para consertá-lo. Seis passageiros estavam no vôo, mas nenhum ferimento foi relatado. A carcaça do urso foi retirada pela equipe do aeroporto.

Reprodução / CNN

"É raro que algo assim aconteça. Estive no Alasca toda a minha vida e já vimos aeronaves batendo em pássaros e outros animais… Mas esta é a primeira vez que vemos um urso.” – Declarou uma autoridade local.

O aeroporto da cidade é parcialmente cercado. As equipes de operações são treinadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para usar pirotecnia e veículos para impedir que os animais cheguem perto da pista e interfiram nas operações das aeronaves.

Os tripulantes já haviam visto dois ursos na área e acreditavam que se tratava de uma ursa e um filhote. Entretanto, no dia do incidente não houve nenhum relato de avistamento de animais selvagens.

Reprodução / CNN

O fotógrafo e biólogo Robert Johnson afirmou estar surpreso com o incidente. Ele saiu para registrar a cena depois de falar com seus vizinhos, que eram passageiros do vôo:

"Foi uma ocorrência incomum. Na verdade, a primeira no Alasca, pelo menos." – Declarou.

VEJA MAIS: