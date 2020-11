Vídeo: salão apresenta look em que aplica cabeças de camarão nas unhas de seus clientes

O salão de beleza ‘Nail Sunny’, da Rússia, é conhecido por sua criatividade na hora de fazer as unhas de suas clientes.

Recentemente, o estabelecimento comercial compartilhou em sua conta oficial no Instagram – que possui 2,2 milhões de seguidores – um vídeo com a sua última criação incomum: unhas com cabeças de camarão.

Reprodução / Daily Mail / Instagram

As imagens mostram todo o processo de aplicação das cabeças dos crustáceos nos dedos. Primeiro, eles são cozidos no vapor. Depois, seus órgãos internos são retirados com um palito, sobrando apenas os seus exoesqueleto, que finalmente são colados com um adesivo nas unhas.

Reprodução / Daily Mail / Instagram

Segundo o Daily Mail, o vídeo foi postado em agosto, mas só agora viralizou. Muitos usuários da rede, principalmente os defensores dos animais, criticaram a criação de gosto duvidoso.

“Nojento”, “repugnante” e “desrespeitoso” são alguns dos comentários mais recorrentes na publicação. Veja o vídeo abaixo:

