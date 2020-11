Vídeo mostra lutador com cruzado certeiro nocauteando adversário em apenas 3 segundos

Um vídeo postado no Twitter mostra um incrível nocaute em apenas 3 segundos de luta do cubano Ulysses Dias contra Donelei Benedetto.

No vídeo, soa o gongo e Dias avança sobre o oponente desferindo socos certeiros. O segundo é um cruzado de direita que atinge em cheio o rosto do oponente, que apaga no octógono.

O nocaute ocorreu durante um evento de boxe sem luvas, chamado de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

LEIA TAMBÉM:

Dias já tem um cartel profissional de 13 lutas, sendo 12 vitórias e uma derrota em sua carreira.

Assista ao vídeo:

History was made last night as Uly Diaz knocked out his opponent in just three seconds

If you haven't heard of the Bare Knuckle Fighting Championship, you have now… 💥

📹 @bareknucklefc pic.twitter.com/xMf4ZaCq3a

— BettingOdds (@BettingOddsUK) November 14, 2020